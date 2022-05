Che ci faccio qui | questa sera alle 21 45 su Rai 3 | le inchieste di Domenico Iannacone

Advertising

corradoformigli : Rivendico il pluralismo: la guerra riguarda tutti. E io faccio il giornalista. Le regole che la RAI vuole imporre… - LucaBizzarri : A voi che siete bravi a fare i meme, le gif, quelle diavolerie moderne, faccio un regalo. Comunque bastava dire “no… - martaottaviani : E' la #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa più difficile da quando faccio la giornalista. Quella in cui ho dovuto… - 11Sodomie : RT @AlbertoNeri95: Netflix Italia potrebbe farci una serie TV da 7 stagioni con tutti i sogni strambi che faccio. Tipo quello di oggi dove… - Silvestro52 : @maurizio_baciga A parte l'obbligo scandaloso di un vaccino che fin da subito si saoeva non avrebbe impedito il con… -

Avrei voluto dire tante cose sul palco ma non volevo parlare troppo, comedi solito: ho ... "La verità" e "Arrivederci tristezza" chiudono la grande festa di Brunori Sas,continuerà a suonare ...Ad attendere il 19enne spagnolo in semifinale c'è Novak Djokovicha superato Hubert Hurkacz. Le ... Non c'è niente di illogico in tutto questo, accetto questo risultato e locon tranquillità. ...Dal 9 al 12 giugno 2022 a Cortina ci sarà il training camp di trail running con Michele Graglia. Tutte le info per partecipare.Le giornate di Robert Lewis hanno l’aria di essere molto più lunghe di quelle dei comuni mortali. Sa quando i suoi impegni inizieranno, non sa quando il ...