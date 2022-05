Charles Leclerc prima del GP Miami: “La Ferrari può vincere anche qui” (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il primo Gran Premio di Miami della Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è stato Charles Leclerc di Ferrari, attuale leader del Mondiale 2022 in corso di svolgimento e inatteso avversario della Red Bull guidata da Max Verstappen, olandese campione in carica del categoria automobilistica. La Rossa di Maranello ha dimostrato, nelle prime gare di questo campionato, di poter competere tranquillamente con la scuderia austriaca ed il morale è molto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il primo Gran Premio didella Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è statodi, attuale leader del Mondiale 2022 in corso di svolgimento e inatteso avversario della Red Bull guidata da Max Verstappen, olandese campione in carica del categoria automobilistica. La Rossa di Maranello ha dimostrato, nelle prime gare di questo campionato, di poter competere tranquillamente con la scuderia austriaca ed il morale è molto ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Il sorriso di @Charles_Leclerc nel paddock di Miami ?? Da domani si inizia a fare sul serio ?? @FedericaMasolin… - dvlrvy : RT @dvlrvy: vent’anni dei maneskin è palesemente per charles leclerc che dopo due giorni dalla perdita di suo padre non si è arreso e ha vi… - Only_Leclerc : RT @Ietturenotturne: SPOILER #MultiverseOfMadness - - - - - - - - - Ho urlato fortissimo quando è comparso Charles perché era la prima volt… - sofad319 : @Maxrossi63 @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc @Carlossainz55 e si comincia... speriamo niente di grave... - F1sssongever : @Charles_Leclerc regalaci un team radio in cui dici 'questi fiumi sono fiumi, queste rocce sono rocce' -