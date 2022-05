Charlène di Monaco e il fascino chic e rock del suo nuovo biondo platino (Di sabato 7 maggio 2022) Amante della sperimentazione, la principessa stupisce (e affascina) ancora con il nuovo stile glaciale che non passa inosservato. E non toglie nulla alla dolcezza del suo sguardo Leggi su vanityfair (Di sabato 7 maggio 2022) Amante della sperimentazione, la principessa stupisce (e affascina) ancora con ilstile glaciale che non passa inosservato. E non toglie nulla alla dolcezza del suo sguardo

"Un contratto da 12 milioni". Il retroscena su Charlène e Alberto di Monaco Nuovo colpo di scena nel giallo di Charlene. Sua Altezza Serenissima non sarebbe rientrata a Monaco con l'intenzione di restarci e del suo matrimonio con il principe Alberto non rimarrebbe che un contratto da svariati milioni di euro in cui la vita privata e i doveri della principessa ... Charlene di Monaco è tornata a casa ma dietro c'è un accordo Sono vere le voci che girano sull'accordo tra Charlene e Alberto di Monaco.