Centrodestra alla settimana della verità: esame di maturità, si decide il destino (Di sabato 7 maggio 2022) Quando si tratta del Centrodestra ipotizzare delle deadline è sempre un esercizio ad altissimo rischio, perché gli stessi leader hanno sovente disatteso le scadenze che si erano dati per rimettere insieme i cocci della coalizione. Ma è fuor di dubbio che la settimana in arrivo costituisca in qualche modo uno snodo decisivo per ricostruire quello che la rielezione di Mattarella aveva sfasciato. Sono almeno due, infatti, gli appuntamenti in agenda destinati a incidere sulla strada per ritrovare l'unità. Il primo è l'approdo in aula alla Camera del disegno di legge sul presidenzialismo fortemente voluto da Fratelli d'Italia. Se ne discuterà a partire da martedì 10 maggio e, al di là delle reali possibilità che la riforma costituzionale veda la luce in questa legislatura (in verità pochine), l'occasione ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Quando si tratta delipotizzare delle deadline è sempre un esercizio ad altissimo rischio, perché gli stessi leader hanno sovente disatteso le scadenze che si erano dati per rimettere insieme i coccicoalizione. Ma è fuor di dubbio che lain arrivo costituisca in qualche modo uno snodo decisivo per ricostruire quello che la rielezione di Mattarella aveva sfasciato. Sono almeno due, infatti, gli appuntamenti in agenda destinati a incidere sulla strada per ritrovare l'unità. Il primo è l'approdo in aulaCamera del disegno di legge sul presidenzialismo fortemente voluto da Fratelli d'Italia. Se ne discuterà a partire da martedì 10 maggio e, al di là delle reali possibilità che la riforma costituzionale veda la luce in questa legislatura (inpochine), l'occasione ...

