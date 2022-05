Ceferin: «In Italia e Spagna reazione timida dei tifosi sulla Superlega. Il Barça non era il club del popolo?» (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente della Uefa Ceferin è stato intervistato da As. Rilascia delle dichiarazioni sulle rimonte del Real Madrid in Champions, su Benzema, sulla sua guerra contro la Superlega. Di seguito alcune. sulla reazione dei tifosi alla Superlega. Sono rimasto un po’ sorpreso dalla reazione un po’ timida delle persone in Spagna e in Italia, anche se capisco. Sono rimasto sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, ?conosciuto come il club del popolo… Non so di quanti soci stiamo parlando, ma i tifosi andavano all’assemblea generale e si esprimevano sulle decisioni. Quella volta non è successo. Ora non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Il presidente della Uefaè stato intervistato da As. Rilascia delle dichiarazioni sulle rimonte del Real Madrid in Champions, su Benzema,sua guerra contro la. Di seguito alcune.deialla. Sono rimasto un po’ sorpreso dallaun po’delle persone ine in, anche se capisco. Sono rimasto sorpreso dalla mancanza dideidel Barcellona, ?conosciuto come ildel… Non so di quanti soci stiamo parlando, ma iandavano all’assemblea generale e si esprimevano sulle decisioni. Quella volta non è successo. Ora non ...

Advertising

napolista : #Ceferin: «In Italia e Spagna reazione timida dei tifosi sulla #Superlega. Il #Barça non era il club del popolo?»… - marcopirla : Se una cosa del genere viene fatta in Italia chiusura delle curva e minimo due settimane di indignazione #UEFA… - CosaInTendenza : Alle 01:01 Ceferin con 1.677 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 18 Tweet tra i più popolari per… - JuriBridi : @SpudFNVPN @EA_FIFA_Italia @UEFA Probabilmente Orsato è contro Ceferin e non voleva in finale il city?? - cosimosimone2 : RT @ilariofanto0: Anche per questi attacchi all'Italia la #SuperLeague dev'essere fatta al più presto. -