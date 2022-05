Ceferin: «Il Real Madrid in finale di Champions dimostra che le competizioni Uefa sono sane» (Di sabato 7 maggio 2022) Il quotidiano spagnolo Diario As ha pubblicato una lunga e interessante intervista a Ceferin numero uno della Uefa. Argomento principale, ovviamente, la Superlega. Sull’atteggiamento dei tifosi italiani e spagnoli verso la Superlega. sono rimasto un po’ sorpreso dalla reazione un po’ timida delle persone in Spagna e in Italia, anche se capisco. sono rimasto sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, ?conosciuto come il club del popolo… Non so di quanti soci stiamo parlando, ma i tifosi andavano all’assemblea generale e si esprimevano sulle decisioni. Quella volta non è successo. Ora non importa più. Ancora sulla Superlega. Non è vero che Real Madrid, Juve e Barcellona hanno provato a parlare con me. L’unico “ciao” che la Uefa ha ricevuto da questi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) Il quotidiano spagnolo Diario As ha pubblicato una lunga e interessante intervista anumero uno della. Argomento principale, ovviamente, la Superlega. Sull’atteggiamento dei tifosi italiani e spagnoli verso la Superlega.rimasto un po’ sorpreso dalla reazione un po’ timida delle persone in Spagna e in Italia, anche se capisco.rimasto sorpreso dalla mancanza di reazione dei tifosi del Barcellona, ?conosciuto come il club del popolo… Non so di quanti soci stiamo parlando, ma i tifosi andavano all’assemblea generale e si esprimevano sulle decisioni. Quella volta non è successo. Ora non importa più. Ancora sulla Superlega. Non è vero che, Juve e Barcellona hanno provato a parlare con me. L’unico “ciao” che laha ricevuto da questi ...

