Cartabianca di Bianca Berlinguer vero la chiusura, le indiscrezioni che fanno montare la polemica: accuse alla Rai (Di sabato 7 maggio 2022) CartaBianca, il talk televisivo condotto da Bianca Berlinguer, si avvierebbe verso la cancellazione dai palinsesti Rai. L'indiscrezione sta circolando in queste ore e vorrebbe la dirigenza di Viale Mazzini pronta a chiudere il programma, soprattutto per la presenza di troppi ospiti "filo-russi" invitati per discutere del conflitto in Ucraina. I social, dove si combatte l'aspra battaglia virtuale sulla propaganda vera o presunta da una parte o dall'altra, si dividono sulla questione. Da una parte, la Rai viene accusata di censura, dall'altra c'è chi esulta per la chiusura di CartaBianca, accusata di non informare correttamente sul conflitto.

matteosalvinimi : In diretta a #CartaBianca con Bianca Berlinguer, su Rai 3. @Cartabiancarai3 - IlCarmi73 : @GiusCandela Non sentiremo la mancanza di Bianca Berlinguer né dell'ennesimo chiacchierificio in tv #cartabianca - Pinucci63757977 : Qui Travaglio e la redazione del @fattoquotidiano si dimostrano caritatevoli verso Bianca Berlinguer che rischia la… - Qua_Agatha : #CartaBianca chiude? Bianca #Berlinguer colpevole di avere dato troppo spazio ai filo #russi? Vedi #Orsini Per q… - MarceVann : RT @Error404_BP: @marioerdrago @MarceVann Tutto questo mentre il nostro migliore governo del #dittatocratico Draghi, censura l'ultima voce… -