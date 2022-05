Cartabianca, Conte e Celentano: “No a chiusura” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Giuseppe Conte e Adriano Celentano contro l’ipotesi di chiusura di Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Raitre. “Ho letto una notizia sul ‘Fatto Quotidiano’ che se fosse vera la troverei gravissima. E cioè che la Rai chiude ‘Cartabianca’, il programma condotto dalla brava Bianca Berlinguer. Una notizia direi scioccante che stronca in pieno le ginocchia democratiche della nostra Italia, che per quanto distrutta dal cemento e fra un po’ anche dall’invasione delle pale eoliche, è considerata uno dei paesi tra i più democratici d’Europa”, scrive Celentano sul suo profilo Instagam, postando una foto di Bianca Berlinguer. “Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare. E poi critichiamo Putin ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Giuseppee Adrianocontro l’ipotesi didi, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Raitre. “Ho letto una notizia sul ‘Fatto Quotidiano’ che se fosse vera la troverei gravissima. E cioè che la Rai chiude ‘’, il programma condotto dalla brava Bianca Berlinguer. Una notizia direi scioccante che stronca in pieno le ginocchia democratiche della nostra Italia, che per quanto distrutta dal cemento e fra un po’ anche dall’invasione delle pale eoliche, è considerata uno dei paesi tra i più democratici d’Europa”, scrivesul suo profilo Instagam, postando una foto di Bianca Berlinguer. “Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare. E poi critichiamo Putin ...

