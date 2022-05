Carrera Cup Italia, si accendono i motori della nuova Porsche 992 GT3 targata Bonaldi Supermotors (Di sabato 7 maggio 2022) Prende il via a Imola la sedicesima edizione del campionato monomarca Porsche. Tante novità per il team bergamasco, che affida il volante della sua nuova vettura al pilota bellunese Andrea Fontana Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 maggio 2022) Prende il via a Imola la sedicesima edizione del campionato monomarca. Tante novità per il team bergamasco, che affida il volantesuavettura al pilota bellunese Andrea Fontana

