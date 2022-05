Caro biglietti, nei principali campionati di calcio europei prezzi saliti in media del 20% rispetto al pre Covid. Record in Belgio: +54% (Di sabato 7 maggio 2022) Stadio mio, quanto mi costi. Sempre di più, dopo la riapertura: l’incubo del Covid sembra ormai alle spalle, gli impianti sono tornati alla piena capienza praticamente in tutta Europa, ma il prezzo da pagare per assistere a una partita è sempre più alto. I biglietti sono aumentati in media del 20% nei principali campionati europei. Non in Serie A, però, dove il rinCaro è stato minimo, del 2,27%. I dati vengono da una ricerca di BudgetAir.com, nell’ambito del Football Price Index 2022. Il tema del Caro-biglietti, del resto, è uno dei più sentiti dai tifosi. Giusto nelle scorse settimane in Italia c’è stata la protesta da parte della curva della Lazio, che aveva disertato la gara contro il Milan, in polemica col patron Claudio Lotito e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Stadio mio, quanto mi costi. Sempre di più, dopo la riapertura: l’incubo delsembra ormai alle spalle, gli impianti sono tornati alla piena capienza praticamente in tutta Europa, ma il prezzo da pagare per assistere a una partita è sempre più alto. Isono aumentati indel 20% nei. Non in Serie A, però, dove il rinè stato minimo, del 2,27%. I dati vengono da una ricerca di BudgetAir.com, nell’ambito del Football Price Index 2022. Il tema del, del resto, è uno dei più sentiti dai tifosi. Giusto nelle scorse settimane in Italia c’è stata la protesta da parte della curva della Lazio, che aveva disertato la gara contro il Milan, in polemica col patron Claudio Lotito e ...

