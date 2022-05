Carenze organiche nelle caserme I militari vivono un disagio

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 7 maggio 2022) Le oramai note e conclamateall’interno delledell’Arma, sono un indiscutibile fattore di stress eper il personale che molto spesso, si ritrova ad effettuare servizi con ridotti standard di sicurezza. Tutto ciò, oltre a compromettere il loro benessere psicofisico, influisce sulla qualità e sull’efficienza del servizio prestato. Turni organizzati “last minute” e riposi bisettimanali non fruibili nei giorni festivi, spesso sono causa di malesseri e difficoltà anche in ambito privato e familiare. Non si tratta solo di carenza organica, ma anche di servizi di natura logistica, amministrativa e logistica, cui ivengono impiegati, come testimoniato dai memoriali di servizio. Insomma, un sovraccarico notevole che va ad aggiungersi al quotidiano svolto ...