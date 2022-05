Capuozzo mette a nudo l'ipocrisia sul Battaglione Azov: una tonnellata di cibo per ogni 15 civili (Di sabato 7 maggio 2022) Toni Capuozzo cerca dall'inizio della guerra di analizzare con occhio critico le notizie propagandistiche volte ad esaltare uno dei due fronti e a screditare il nemico. Il giornalista ed ex inviato in numerosi luoghi di battaglia ha pubblicato un post su Facebook nel quale dà addosso al Battaglione Azov, prendendosela con i media italiani per come stiano trattando il reggimento dell'esercito dell'Ucraina di chiara matrice neonazista: “Non so se sia vero che i ‘resistenti' dell'Azovstal abbiano chiesto una tonnellata di cibo per ogni quindici civili da rilasciare: la fonte è russa, e ovviamente non farebbe loro onore. So quel che leggo sul Corriere della Sera di oggi , che li descrive come dei soldati Ryan da salvare, e paragona la loro canzone a Bella ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Tonicerca dall'inizio della guerra di analizzare con occhio critico le notizie propagandistiche volte ad esaltare uno dei due fronti e a screditare il nemico. Il giornalista ed ex inviato in numerosi luoghi di battaglia ha pubblicato un post su Facebook nel quale dà addosso al, prendendosela con i media italiani per come stiano trattando il reggimento dell'esercito dell'Ucraina di chiara matrice neonazista: “Non so se sia vero che i ‘resistenti' dell'stal abbiano chiesto unadiperquindicida rilasciare: la fonte è russa, e ovviamente non farebbe loro onore. So quel che leggo sul Corriere della Sera di oggi , che li descrive come dei soldati Ryan da salvare, e paragona la loro canzone a Bella ...

ADOLFO17905315 : RT @tempoweb: Toni #Capuozzo mette a nudo l’ipocrisia sul #BattaglioneAzov: una tonnellata di #cibo per ogni 15 civili #russia #guerra #ucr… - alteaxz : RT @tempoweb: Toni #Capuozzo mette a nudo l’ipocrisia sul #BattaglioneAzov: una tonnellata di #cibo per ogni 15 civili #russia #guerra #ucr… - tempoweb : Toni #Capuozzo mette a nudo l’ipocrisia sul #BattaglioneAzov: una tonnellata di #cibo per ogni 15 civili #russia… - maurizioDS1 : @NicolaPorro Ahahahah porro si mette a copiare notizie false da giornali inglesi. Prima si scrive da solo poi parla… - lilyplu : @QRepubblica Ecco, se #Mieli si fosse fermato a questa frase avrebbe fatto un figurone. Poi si mette l'elmetto e vo… -