Cancellata la parola “negro” dal titolo di un celebre quadro di Cézanne per evitare accuse di razzismo

Scipione, un bel ragazzo di colore, definito all'epoca "negro" senza alcuna accezione negativa dei fanatici del "politicamente corretto", era un modello molto noto tra gli allievi dell'Académie Suisse, la scuola di pittura frequentata dal giovane pittore Paul Cézanne a Parigi tra 1865 e 1870. Fu lui a ispirare un bel dipinto del Maestro, "The negro Scipio", considerato il capolavoro giovanile dell'artista, poi acquistato da Monet, che lo teneva appeso nella camera da letto. Oggi a quel dipinto, che sarà ospitato dalla Tate Modern Gallery di Londra, per una mostra dedicata a Cézanne, verrà cambiato il nome. Mai dire "negro", neanche per denunciare la schiavitù Sì, proprio a quel "The negro Scipio", olio su tela dipinto da Cézanne tra il 1866 e il 1868, che raffigura ...

