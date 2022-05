Calciomercato Napoli | l’obiettivo Asllani esaltato da Adani

Advertising

armandoluongo10 : RT @Spazio_Napoli: Secondo le ultime voci di #calciomercato, il #Napoli sarebbe sulle tracce di Juan #Musso come nuovo portiere ?? Ma anche… - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Olivera-Napoli, affare ad un passo: tutte le cifre dell’accordo con il terzino - calciomercatoit : ?? #Napoli, il ‘piano B’ per l’erede di #Osimhen viene dalla Serie A: c'è anche #Belotti - infoitsport : Calciomercato Napoli, addio Ospina. Il Mattino: Meret resta o parte? Agente atteso tra dieci giorni - calciomercatod1 : Tutto sul nuovo obiettivo del Napoli #calciomercato #napoli -

I numeri parlano chiaro per l'ex tecnico di Milan, Juventus e(considerando i top club italiani da lui diretti), ma allargando il confronto ad altri allenatori italiani ci siamo e vi abbiamo ...La Juve riuscirà a lasciarsi alle spalle questa stagione pessima Il Milan si rivelerà arrosto e non più fumo L'Inter riuscirà a ritornare al vertice del calcio europeo Ilche destino avrà ...ForzAzzurri.net - Ghoulam via per fine contratto: potrebbe anche lasciare il calcio A fine stagione scadrà il contratto di Faouzi Ghoulam che quindi saluterà il Napoli.Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo alla lotta Scudetto rivelando di aver tifato per il Napoli: "Scudetto Tifavo per il Napoli, t ...