Calciomercato Juventus, preso il nuovo bomber titolare: un acquisto da sogno (Di sabato 7 maggio 2022) La Juventus, nel mercato estivo, deve trovare un sostituto di Dybala; la società, nelle ultime ore, sembra aver scelto il giocatore. Prima la coppa Italia, per non chiudere la stagione senza un trofeo, e poi il mercato con la società che deve portare una serie di innesti alla corte di Allegri. L'obiettivo è quello di riportare la Juventus a dominare il campionato italiano ed essere tra le principali protagoniste a livello europeo. Sono tante le operazioni da fare tra cui trovare un giocatore che possa sostituire Paulo Dybala; come sappiamo l'attaccante argentino, a fine stagione, andrà via a parametro zero. Addio pensante con la Juve alla ricerca di un nuovo giocatore offensivo. AnsafotoTrovare un sostituto di Dybala non è per nulla semplice considerando le qualità della Joya nel sapere cambiare la gara in qualsiasi momento; l'idea ...

