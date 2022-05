Calciomercato Inter | Pinamonti avvicina l’acquisto di Scamacca | il piano

Advertising

cmdotcom : #Giroud: '#Milan ciliegina sulla torta della mia carriera. Ero vicino all'#Inter, ma Dio ha fatto bene le cose'… - cmdotcom : Il #Milan perderà lo scudetto, l'#Inter è di gran lunga più forte e completa. Nelle ultime gare le sorprese ci spia… - sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - laquila1953 : Mi chiedo come mai #Scamacca, con 13 gol quest'anno, viene valutato dal @SassuoloUS minimo 40 milioni, mentre… - ParliamoDiNews : Inter, il messaggio di Pinamonti sul futuro | Mercato | -

fcinter1908

Commenta per primo Intervistato da L'Interista , l'ex presidente dell'Massimo Moratti parla della corsa scudetto : 'Adesso è il tempo della scaramanzia e dell'attesa, aspettiamo il Milan sperando in un passo falso. Ci credo come doveroso che sia, come ci credo dal ...A marzo è diventato lui l'indiziato numero uno per dare la scossa, per far sgasare l'verso lo scudetto. Questo si aspettavano tutti, ma il campo non ha detto lo stesso. I MOTIVI - Sì, perché le ... Calciomercato Inter, stallo per l’arrivo di Bremer: ecco il motivo Carnesecchi potrebbe fare il salto di qualità nella formazione viola che lo sta monitorando e avrebbe pronto, in cambio, il cartellino di Zurkowski, che ieri ha dato bella mostra di sé contro l'Inter ...Venezia-Bologna, dove vederla in tv. C'è uno streaming gratis C'è un modo di vedere Venezia-Bologna in streaming gratis La lotta salvezza è arrivata al rush finale. Allo stadio Pier Luigi Penzo di V ...