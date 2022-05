Calcio | Spalletti | ' il futuro è il prossimo allenamento | ottenuto un grande risultato'

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Torino, 7 mag. - (Adnkronos) - E' già il momento di pensare al? "Prima c'è da finire quest'anno. Vogliamo rendere speciali queste ultime partite e coinvolgere tutti. Bisogna farlo capire a tutti, invece che pensare a vincere ilcampionato. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo (qualificazione alla Champions League ndr), qualcuno non lo capisce. Ilper noi è il. L'importante è vedere che ci siamo allenati fin dal lunedì per giocare di sabato, senza dare il giorno di recupero. Diamo i meriti per il lavoro fatto, poi vediamo il". Lo dice l'allenatore del Napoli Luciano, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 sul campo del Torino. Il tecnico toscano parla poi del momento di capitan Insigne ...