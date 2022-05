Calcio: Sassuolo battuto 3-1 e quinto scudetto di fila per la Juventus femminile (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - La Juventus femminile ha battuto il Sassuolo 3-1 e si è aggiudicata lo scudetto con una giornata d'anticipo rispetto al termine del campionato, il quinto consecutivo per la prima volta nella storia della Serie A femminile. Un record per la formazione bianconera che diventa così la prima squadra a vincere cinque scudetti consecutivi, superando nella speciale classifica la Torres ferma a quattro titoli consecutivi. A sbloccare il match è al 30' la rete di Barbaba Bonansea, sei minuti più tardi Girelli raddoppia; il Sassuolo riapre il match al 48' con il gol di Cambiaghi, ma a chiudere definitivamente il match è il terzo gol bianconero di Boattin al 63'. Al triplice fischio è festa Juventus. Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Lahail3-1 e si è aggiudicata locon una giornata d'anticipo rispetto al termine del campionato, ilconsecutivo per la prima volta nella storia della Serie A. Un record per la formazione bianconera che diventa così la prima squadra a vincere cinque scudetti consecutivi, superando nella speciale classifica la Torres ferma a quattro titoli consecutivi. A sbloccare il match è al 30' la rete di Barbaba Bonansea, sei minuti più tardi Girelli raddoppia; ilriapre il match al 48' con il gol di Cambiaghi, ma a chiudere definitivamente il match è il terzo gol bianconero di Boattin al 63'. Al triplice fischio è festa

