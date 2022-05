Calcio | presidente Afc | ‘famiglia pallone asiatico accoglie con favore candidatura Infantino'

(Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - Ildella Fifa Gianniha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2023 e Shaikh Salman,dell'Afc, ha accolto con tutto il cuore la. "L'Afc e la famiglia delaccolgono conla rielezione dele posso assicurargli oggi che saremo uniti dietro la sua. Ilha fornito una leadership ispiratrice ale mondiale in un momento di profonda crisi e gli siamo grati per il suo costante sostegno alla famiglia del", ha ...

Advertising

giulio_galli : RT @federicocasotti: La #Cremonese è il giovane Cabrini, il giovane Vialli, una maglia unica al mondo, Gigi Simoni, l’Anglo-Italiano, il pr… - Reietto2 : @ParticipioPart Certo. Noi tifosi abbiamo il sacrosanto diritto di veder vincere i nostri colori e se in 20 anni no… - MatteoGeorge5 : @Mirko799 Sta facendo quello che ha fatto Cruijff al Barcellona, secondo il nostro presidente è una sorta di guru;… - CGrigiorosso : RT @federicocasotti: La #Cremonese è il giovane Cabrini, il giovane Vialli, una maglia unica al mondo, Gigi Simoni, l’Anglo-Italiano, il pr… - tuttosport : #Torino, #Juric: 'Alzare i livello? I tifosi lo meritano, decide il presidente' ??? -

L'imprenditore ha quindi deciso di mettere in vendita la squadra diinglese in seguito all'... Infatti, Boehly è famoso per essere il cofondatore,, amministratore delegato (ad) e ..."L'Afc e la famiglia degli asiatici delè lieta della candidatura delInfantino per la rielezione e posso assicurarvi oggi che saremo uniti nei sui confronti", ha dichiarato il ...Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match con la Lazio: "Abbiamo ancora queste tre partite e vediamo se riusciamo a ottener ...Roma, 7 mag. - Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2023 e Shaikh Salman, ...