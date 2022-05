Calcio: Pioli, 'non ho visto Inter-Empoli ma la partita di tennis con il fenomeno Alcaraz' (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag. - (Adnkronos) - "No, non ho visto Inter-Empoli, ho rivisto il nostro allenamento e poi ho visto una gran partita di tennis con il fenomeno Alcaraz". Così l'allenatore del Milan capolista, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Milano, 7 mag. - (Adnkronos) - "No, non ho, ho riil nostro allenamento e poi houna grandicon il". Così l'allenatore del Milan capolista, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.

