Calcio Femminile, festa Juventus Women: campionesse d’Italia per la quinta volta (Di sabato 7 maggio 2022) Calcio Femminile, festa grande per la Juventus Women che oggi ha conquistato il suo quinto titolo di campione d’Italia Una vittoria per 3-1 sul Sassuolo per sugellare un titolo che era ormai nell’aria. Ecco come è andato il pomeriggio della Juventus Women, che ha così centrato il suo quinto titolo consecutivo in cinque anni della sua breve storia. E’ anche il primo alloro con Motemurro in panchina, dopo i 4 con coach Guarino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022)grande per lache oggi ha conquistato il suo quinto titolo di campioneUna vittoria per 3-1 sul Sassuolo per sugellare un titolo che era ormai nell’aria. Ecco come è andato il pomeriggio della, che ha così centrato il suo quinto titolo consecutivo in cinque anni della sua breve storia. E’ anche il primo alloro con Motemurro in panchina, dopo i 4 con coach Guarino. L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

apetrazzuolo : SERIE A FEMMINILE - La Juventus batte il Sassuolo e si laurea campione d'Italia - napolimagazine : SERIE A FEMMINILE - La Juventus batte il Sassuolo e si laurea campione d'Italia - juv3ntin0vero : RT @La_Bianconera: #5TORICHE! ?????????? CAMPIONESSE D'ITALIA PER LA 5ª VOLTA CONSECUTIVA, PRIMA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE A RIUSCIRCI, EGUAGL… - giorgiomaresi : RT @La_Bianconera: #5TORICHE! ?????????? CAMPIONESSE D'ITALIA PER LA 5ª VOLTA CONSECUTIVA, PRIMA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE A RIUSCIRCI, EGUAGL… - TheEnigma88 : RT @La_Bianconera: #5TORICHE! ?????????? CAMPIONESSE D'ITALIA PER LA 5ª VOLTA CONSECUTIVA, PRIMA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE A RIUSCIRCI, EGUAGL… -

Calcio Femminile, festa Juventus Women: campionesse d'Italia per la quinta volta Calcio Femminile, festa grande per la Juventus Women che oggi ha conquistato il suo quinto titolo di campione d'Italia Una vittoria per 3 - 1 sul Sassuolo per sugellare un titolo che era ormai nell'... Serie A femminile, Juventus campione d'Italia: decisivo 3 - 1 al Sassuolo, quinto Scudetto per le bianconere La Juventus ha conquistato con una giornata di anticipo il quinto Scudetto consecutivo della Serie A femminile , vincendo 3 - 1 con il Sassuolo e confermandosi così campionesse d'Italia anche per la stagione 2021/2022. Continua il dominio in Italia del club bianconero, che in questa stagione ha fatto ... Chiamarsi Bomber A FEMM., Scudetto alla Juve, Roma seconda. Domani... La penultima giornata del campionato di serie A femminile ha dato i due verdetti in vetta alla classifica: scudetto alla Juventus e secondo posto che vale la Champions alla Roma. Se per le bianconere ... Risultati Serie A femminile: Juve scudetto, Roma in Champions La Juventus Women vince il campionato, prima storica qualificazione per la Roma. Il Derby della Madonnina va al Milan femminile. La Serie A femminile ha una propria padrona e, per la quinta volta cons ... , festa grande per la Juventus Women che oggi ha conquistato il suo quinto titolo di campione d'Italia Una vittoria per 3 - 1 sul Sassuolo per sugellare un titolo che era ormai nell'...La Juventus ha conquistato con una giornata di anticipo il quinto Scudetto consecutivo della Serie A, vincendo 3 - 1 con il Sassuolo e confermandosi così campionesse d'Italia anche per la stagione 2021/2022. Continua il dominio in Italia del club bianconero, che in questa stagione ha fatto ... Il calcio femminile diventa professionistico. Ecco cosa cambia rispetto a prima La penultima giornata del campionato di serie A femminile ha dato i due verdetti in vetta alla classifica: scudetto alla Juventus e secondo posto che vale la Champions alla Roma. Se per le bianconere ...La Juventus Women vince il campionato, prima storica qualificazione per la Roma. Il Derby della Madonnina va al Milan femminile. La Serie A femminile ha una propria padrona e, per la quinta volta cons ...