Calcio donne: Juventus campione d'Italia, Roma in Champions (Di sabato 7 maggio 2022) La penultima giornata della Serie A donne è stata quella del verdetto più atteso: la Juventus di Joe Montemurro è campione d'Italia. Per le bianconere è il quinto successo consecutivo, una vera e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) La penultima giornata della Serie Aè stata quella del verdetto più atteso: ladi Joe Montemurro èd'. Per le bianconere è il quinto successo consecutivo, una vera e ...

