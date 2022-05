Advertising

LaStampa : Calcio, l’oligarca Abramovich vende il Chelsea a Boehly per 4 miliardi sterline. “Tutti i proventi saranno donati” - Agenzia_Ansa : Finita l'era Abramovich, il Chelsea passerà all'americano Boehly. Operazione da 5,2 miliardi di dollari, chiusura e… - gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - zazoomblog : Calcio: Chelsea Tuchel Accordo per cessione club ci dà prospettiva - #Calcio: #Chelsea #Tuchel #Accordo - tuttoatalanta : VIDEO, Sky - Il Chelsea cambia proprietà, il commento di Marianella -

"I nuovi proprietari Non li ho ancora incontrati" LONDRA (INGHILTERRA) - L'accordo per la cessione delalla cordata guidata da Boehly "non è un sollievo ma ci dà una prospettiva. Ci auguriamo che si chiuda il prima possibile ma è una buona notizia". Thomas Tuchel, nel pre - partita della sfida ...Shevchenko, chi è e dove vive Andry Shevchenko è un ex calciatore die da pochi anni ha ... In seguito, ha giocato nel, avventura non troppo fortunata. Infatti, poi fa ritorno al Milan. ...'I nuovi proprietari Non li ho ancora incontrati' LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - L'accordo per la cessione del Chelsea alla cordata guidata ...È giunta ormai al termine l'era di Abramovich al Chelsea. Un gruppo guidato da Todd Boehly, coproprietario della squadra di MLB dei Los Angeles Dodgers, sta per rilevare la proprietà del club ...