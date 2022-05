BUONGIORNO MAMMA 2: RAOUL BOVA E MARIA CHIARA GIANNETTA TORNANO SUL SET (Di sabato 7 maggio 2022) ANTEPRIMA – BUONGIORNO MAMMA è stata una delle più apprezzate serie di Canale 5 degli ultimi anni e l’ennesima scommessa vinta di Lux Vide, punta di diamante della serialità italiana. Una stagione perfetta con Don Matteo, Doc, Blanca e in attesa della novità Viola come il Mare che andrà in onda in autunno sull’ammiraglia Mediaset. Per il colosso di Cologno Monzese, Lux Vide, fondata nel 1982 da Ettore Bernabei e ora guidata con immutato successo e prestigio, ormai internazionale, dai figli Luca e Matilde, ha realizzato BUONGIORNO MAMMA. Vi avevamo svelato che il progetto prevede tre stagioni e oggi scopriamo la data di inizio riprese della seconda stagione. BUONGIORNO MAMMA 2 si gira da lunedì 16 maggio con messa in onda nella prossima stagione su Canale 5. Confermato il cast, a ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 7 maggio 2022) ANTEPRIMA –è stata una delle più apprezzate serie di Canale 5 degli ultimi anni e l’ennesima scommessa vinta di Lux Vide, punta di diamante della serialità italiana. Una stagione perfetta con Don Matteo, Doc, Blanca e in attesa della novità Viola come il Mare che andrà in onda in autunno sull’ammiraglia Mediaset. Per il colosso di Cologno Monzese, Lux Vide, fondata nel 1982 da Ettore Bernabei e ora guidata con immutato successo e prestigio, ormai internazionale, dai figli Luca e Matilde, ha realizzato. Vi avevamo svelato che il progetto prevede tre stagioni e oggi scopriamo la data di inizio riprese della seconda stagione.2 si gira da lunedì 16 maggio con messa in onda nella prossima stagione su Canale 5. Confermato il cast, a ...

