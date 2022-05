Bruno Fernandes: «Quanto fatto oggi non è degno del Manchester United» (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del centrocampista portoghese Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK dopo il clamoroso 4-0 subito in casa del Brighton. Queste le sue dichiarazioni: «Quello che abbiamo fatto oggi, e ci metto anche me stesso, non è stato degno della maglia del Manchester United. I tifosi hanno ragione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del centrocampista portoghese, centrocampista del, ha parlato a Sky Sports UK dopo il clamoroso 4-0 subito in casa del Brighton. Queste le sue dichiarazioni: «Quello che abbiamo, e ci metto anche me stesso, non è statodella maglia del. I tifosi hanno ragione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ESPNFC : Man United's last ten goals: ?? Cristiano Ronaldo ?? Cristiano Ronaldo ?? Fred ?? Cristiano Ronaldo ?? Cristiano… - atravesdoarame : eu preferia bruno fernandes rashford e cavani do que o bostola do cristiano ronaldo - ada_cotugno : @Grande__Jack80 Fa impressione anche perché lo scorso anno sono arrivati secondi nascondendo la polvere sotto il ta… - IbunrokuL : mas eles prometeram que cristiano, sancho, bruno fernandes, pogba, cavani e rashford - Charlie40449848 : @thomasalencr De Gean, Varane, Bruno Fernandes, Fred, Sancho, Rashford e Ronaldo. Manteria esses. -