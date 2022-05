Brighton-Manchester United, le formazioni ufficiali (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo nel dettaglio le formazioni ufficiali di Brighton-Manchester United, partita valevole per la 36a giornata di Premier League. Le due squadre si trovano in situazioni di classifica diverse e con obiettivi diversi. Per i Red Devils la qualificazione Champions per la prossima stagione e sfumata, mentre il Brighton ha raggiunto i propri obiettivi con una salvezza tranquilla. Fischio d’inizio alle 18:30 al Falmer Stadium . Arbitro dell’incontro sarà il signor Andy Madley. Il Manchester United si trova al sesto posto in classifica con 58 punti e la qualificazione alla prossima Champions League sfumata. La prossima stagione i diavoli rossi ripartiranno con un nuovo progetto tecnico affidato ad Erik Ten Hag per riportare la squadra nei palcoscenici ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) Vediamo nel dettaglio ledi, partita valevole per la 36a giornata di Premier League. Le due squadre si trovano in situazioni di classifica diverse e con obiettivi diversi. Per i Red Devils la qualificazione Champions per la prossima stagione e sfumata, mentre ilha raggiunto i propri obiettivi con una salvezza tranquilla. Fischio d’inizio alle 18:30 al Falmer Stadium . Arbitro dell’incontro sarà il signor Andy Madley. Ilsi trova al sesto posto in classifica con 58 punti e la qualificazione alla prossima Champions League sfumata. La prossima stagione i diavoli rossi ripartiranno con un nuovo progetto tecnico affidato ad Erik Ten Hag per riportare la squadra nei palcoscenici ...

Advertising

ItaliaFpl : Ecco le formazioni ufficiali di Brighton-Manchester United: sia Potter che Rangnick confermano le formazioni della… - Sbn_ZA : Brighton XI: Sanchez; Veltman, Dunk, Cucurella; March, Bissouma, Caicedo, Trossard; Gross, MacAllister; Welbeck. M… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BrightonManchesterUnited, #PremierLeague 2021/2022 - notiziasportiva : Il #ManchesterUnited è costretto a vincere per sperare di rientrare nella lotta per il quarto posto.… - sowmyasofia : Brighton & Hove Albion vs Manchester United: pronostici e formazioni -