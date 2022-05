Brescia, 7 studenti e 3 insegnanti si sentono male: scuola evacuata (Di sabato 7 maggio 2022) È successo lo scorso giovedì 5 maggio a Breno, in provincia di Brescia. In una scuola, precisamente nell’istituto scolastico superiore “Tassara-Ghislandi” di Breno, alcuni studenti e insegnanti hanno avuto un malore. Tutti hanno presentato gli stessi sintomi. L’ambulanza ha portato i malcapitati subito in ospedale e i carabinieri hanno indagato sull’accaduto. Breno, scuola evacuata: cos’è successo L’allarme è scattato alle 9.30. Improvvisamente sette studenti e tre docenti si sono sentiti male in classe e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. Il personale dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu), giunto sul posto con due ambulanze e un’auto medica ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei ragazzi e dei ... Leggi su tvzap (Di sabato 7 maggio 2022) È successo lo scorso giovedì 5 maggio a Breno, in provincia di. In una, precisamente nell’istituto scolastico superiore “Tassara-Ghislandi” di Breno, alcunihanno avuto un malore. Tutti hanno presentato gli stessi sintomi. L’ambulanza ha portato i malcapitati subito in ospedale e i carabinieri hanno indagato sull’accaduto. Breno,: cos’è successo L’allarme è scattato alle 9.30. Improvvisamente settee tre docenti si sono sentitiin classe e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. Il personale dell’Agenzia regionale per l’emergenza urgenza (Areu), giunto sul posto con due ambulanze e un’auto medica ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei ragazzi e dei ...

Advertising

DomenicoSortino : RT @AxlGuidato: Brescia. Malori improvvisi per sette studenti e tre insegnanti. Ambulanze a scuola - Giovanni7769 : RT @valeangelsback: Brescia. Malori improvvisi per sette studenti e tre insegnanti. Ambulanze a scuola - GabZeno : RT @ElGusty99523701: Brescia. Malori improvvisi per sette studenti e tre insegnanti. Ambulanze a scuola - paolovarsi1 : Brescia. Malori improvvisi per sette studenti e tre insegnanti. Ambulanze a scuola - paolovarsi1 : Brescia. Malori improvvisi per sette studenti e tre insegnanti. Ambulanze a scuola -