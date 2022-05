Braida: «Quando sono arrivato la squadra era ultima, adesso siamo in Serie A» (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del consulente strategico della Cremonese Tra gli artefici dell’impresa di riportare la Cremonese in Serie A c’è anche Ariedo Braida, consulente strategico del club grigiorosso. Ecco le sue parole a CalcioCremonese: «Non ci si abitua mai a vincere. Quando sono arrivato a Cremona la squadra era ultima e ora festeggia la promozione in Serie A. Questo risultato ha un solo nome ed è quello del Cavalier Giovanni Arvedi. Se lo merita per tutti i grandissimi sforzi che ha fatto fino ad ora e per quel sentimento che non è mai mancato. Era il suo sogno conquistare la Serie A e lo ha realizzato. Ci siamo mangiati due occasioni per tanti motivi, ma ci siamo ripresi ed eccoci a festeggiare. I ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) . Le parole del consulente strategico della Cremonese Tra gli artefici dell’impresa di riportare la Cremonese inA c’è anche Ariedo, consulente strategico del club grigiorosso. Ecco le sue parole a CalcioCremonese: «Non ci si abitua mai a vincere.a Cremona laerae ora festeggia la promozione inA. Questo risultato ha un solo nome ed è quello del Cavalier Giovanni Arvedi. Se lo merita per tutti i grandissimi sforzi che ha fatto fino ad ora e per quel sentimento che non è mai mancato. Era il suo sogno conquistare laA e lo ha realizzato. Cimangiati due occasioni per tanti motivi, ma ciripresi ed eccoci a festeggiare. I ...

Advertising

dbigmark : RT @NicoSchira: #Lecce e #Cremonese (grigiorossi ritornano nell'Olimpo del calcio italiano dopo 26 anni) promosse a braccetto in #SerieA. C… - zazoomblog : Cremonese Braida: “Quando sono arrivato la squadra era ultima e adesso festeggia la Serie A” - #Cremonese #Braida:… - sportface2016 : #Cremonese, #Braida: 'Quando sono arrivato la squadra era ultima e adesso festeggiamo la promozione in Serie A. Non… - ACMilanFan24 : RT @NicoSchira: #Lecce e #Cremonese (grigiorossi ritornano nell'Olimpo del calcio italiano dopo 26 anni) promosse a braccetto in #SerieA. C… - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: #Lecce e #Cremonese (grigiorossi ritornano nell'Olimpo del calcio italiano dopo 26 anni) promosse a braccetto in #SerieA. C… -