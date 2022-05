Bonus trasporti da 60 euro: come funziona e chi può richiederlo (Di sabato 7 maggio 2022) . Il governo vuole ottenere un doppio risultato e stanzia 100 milioni Nelle pieghe del decreto aiuti varato negli ultimi giorni dal governo Draghi ci sono provvedimenti che rischiano di passare inosservati e invece sono importanti. come il Bonus trasporti da 60 euro: vediamo come L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 7 maggio 2022) . Il governo vuole ottenere un doppio risultato e stanzia 100 milioni Nelle pieghe del decreto aiuti varato negli ultimi giorni dal governo Draghi ci sono provvedimenti che rischiano di passare inosservati e invece sono importanti.ilda 60: vediamoL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

IphoneFranco : @liliaragnar @BuianoVezio Bonus casa, bonus affitti, bonus energia, bonus cultura, bonus trasporti, bonus ai fancaz… - bista92 : RT @Emanuele_Cecala: +++ ULTIM'ORA +++ Bonus trasporti, il Governo chiarisce: 'A Roma si potrà scegliere una tuta antincendio al posto dei… - infoitinterno : Dal bonus 200 euro a quello per trasporti e bollette: a chi spettano i nuovi aiuti e come richiederli - NelaBombelli : RT @LaVeritaWeb: Lo stanziamento sale, mistero sulle coperture. Bonus da 60 euro per i trasporti pubblici. Cambiano ancora le regole sul 11… - lcrisigiovanni : RT @Altroconsumo: 60€ per ogni componente della famiglia, per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici o al trasporto ferroviario. È il… -