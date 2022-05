Bollettino Lombardia oggi: contagi, morti e guariti sabato 7 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Il Bollettino Covid della Regione Lombardia per la giornata di sabato 7 maggio 2022. Va avanti il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati su contagi, morti e guariti nella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore. oggi si registrano 5.305 nuovi contagi, 15 morti, 8.901 tamponi molecolari, 6.729 guariti, 34 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.131 (-18) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) IlCovid della Regioneper la giornata di2022. Va avanti il monitoraggio della pandemia con i numeri aggiornati sunella regione più colpita in Italia dal Coronavirus. La Regione ha diramato come di consueto i seguenti dati, relativi alle ultime 24 ore.si registrano 5.305 nuovi, 15, 8.901 tamponi molecolari, 6.729, 34 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.131 (-18) ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

Advertising

fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 maggio: (Adnkronos) - Numeri su contagi, ricove… - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Il bollettino del 6 maggio della Regione: diminuiscono i ricoverati - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 6 maggio in Lombardia: 5.747 nuovi casi e 29 morti - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Covid, il bollettino di oggi 6 maggio in Lombardia: 5.747 nuovi casi e 29 morti - News24_it : Covid, il bollettino di oggi 6 maggio in Lombardia: 5.747 nuovi casi e 29 morti - La Repubblica -