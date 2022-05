“Boia chi molla!” E la sinistra si scatena contro il sindaco di Rieti Cicchetti | «Ma quale fascismo» video

(Di sabato 7 maggio 2022) Come un sol uomo è partita la carica della, dem in testa, alla ricerca spasmodica di avversari da additare al pubblico ludibrio. Di fascisti, veri o presunti, da combattere. Di pericolosi sovranisti nostalgici del ventennio da rieducare.chiE laimpazzisce Così è bastata la frase ‘chi’ pronunciata in un comizio daldiperre la caccia all’uomo. Che non è un adolescente esagitato, ma un composto e colto signore. Antonio, classe 1952, tre volte primo cittadino, è un politico di lungo corso. Prima esponente del Msi, poi di Alleanza nazionale, oggi nelle file di Forza Italia. Il fattaccio è presto descritto. Nel corso di un ...

Per Antonio Cicchetti , sindaco di Rieti, il motto 'molla!' è universale. Per l'ex missino gli slogan e il lessico famigliare sono quelli, non ce n'è da inventarne nuovi o da camuffarli. Il ..."Dobbiamo andare avanti col grido di battaglia che è sempre il solito:molla ", ha concluso così con questo motto fascista Antonio Cicchetti, sindaco uscente di Rieti, durante il suo intervento a un comizio elettorale. L'ha detto in occasione del lancio della ...“Il saluto romano e’ antistorico”. Non sono passati che una manciata di giorni dalla presa di distanza della leader di Fdi, Giorgia Meloni, per i “tributi” fascisti al funerale di Donna Assunta, che s ...RIETI - La sua militanza politica nasce in un solco ben preciso: il Movimento sociale italiano. E prima ancora, nelle formazioni giovanili della Fiamma: il Fronte della gioventù. Per ...