Biden si arrabbia con la sua intelligence: “Attività controproducenti”. Il caso servizi segreti (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo i recenti scoop dei media americani sull'Attività di condivisione di informazioni tra servizi americani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joe Biden ha parlato con i vertici delle agenzie di intelligence e difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del National intelligence Avril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio di Biden è stato che queste rivelazioni «ci distraggono dal nostro obiettivo», aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell'affermare che queste fughe di notizie devono essere ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo i recenti scoop dei media americani sull'di condivisione di informazioni traamericani ed ucraini per colpire obiettivi russi, Joeha parlato con i vertici delle agenzie die difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni sianoper il loro importante lavoro. Lo rivela Nbcnews, citando due fonti a conoscenza della telefonata che il presidente ha avuto con il direttore della Cia, William Burns, con Avril Haines, a capo del NationalAvril Haines e con il capo del Pentagono, Lloyd Austin. Il messaggio diè stato che queste rivelazioni «ci distraggono dal nostro obiettivo», aggiungono le fonti spiegando che il presidente è stato chiaro nell'affermare che queste fughe di notizie devono essere ...

