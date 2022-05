Biden prepara la mossa decisiva per salvare Zelensky Trump lo gela | Perché sta sbagliando tutto

(Di sabato 7 maggio 2022) Gli Stati Uniti pronti a sostenere l'Ucraina con nuovi aiuti militari. Washingtonun pacchetto da 150 milioni di dollari per cambiare le sorti della guerra tra Kiev e Mosca. A farlo sapere è stato il presidente americano Joe. Intanto sul fronte dei negoziati,ha fatto sapere di essere pronto a cedere la Crimea per fermare il conflitto. Il presidente ucraino ha infatti aperto all'ipotesi di un ritiro nelle posizioni del 23 febbraio. Mosca intanto fa i conti con il fronte del mare e nega l'affondamento della fregata Admiral Makarov. Da Mosca poi fanno sapere che la Polonia attualmente sarebbe un pericolo per l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ore 6.59 L'Onu chiede di sbloccare il porto di Odessa per l'export del grano Il World Food Programme delle Nazioni Unite ha chiesto la rimozione del blocco del porto ...

Per quel giorno, la Reuters scrive che il presidente Vladimir Putin sia lanciare un ... In risposta alle celebrazioni russe del prossimo lunedì, Joeha annunciato che in quel giorno ...È su questo sfondo che Joeil suo viaggio in Asia, previsto per la fine di maggio, e che sarà incentrato su come gli USA e gli alleati della regione intendono affrontare l'ascesa della ...CRACOVIA, Polonia – Incoraggiate dalle armi avanzate e dall’artiglieria a lungo raggio fornite dall’Occidente, le forze ucraine hanno lanciato la loro offensiva venerdì contro ...È la prospettiva alla quale si sono preparati Stati Uniti e Russia, dopo gli errori di calcolo iniziali. Nella misura in cui la guerra indebolisce la Russia, gli Stati Uniti sembrano non avere alcun ...