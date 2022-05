(Di sabato 7 maggio 2022) Joeha parlato con i vertici delle agenzie di intelligence e difesa Usa per sottolineare come queste rivelazioni siano controproducenti per il loro importante lavoro L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Biden infuriato con i servizi, basta fughe di notizie -

Firenze Post

... comunque, un cumulo di macerie radioattive, tutto per far contentoe per dare, al 50%, la ... rabbonire la Russia, proprio come si farebbe con un orso, e condurla a un negoziato ...Elon Musk cerca di chiarire la sua posizione ed entra a gamba tesa nell'dibattito che si ... Joeè "preoccupato dal potere dei social media al di là di chi è alla guida", ha detto la ... Biden infuriato con i servizi, basta fughe di notizie Il presidente Usa, Joe Biden, si è detto sconcertato dall’orientamento degli alti magistrati e ha subito chiesto "l’approvazione di una legge federale che tuteli il diritto d’aborto per tutte le donne ...Il colloquio a Reykjavik è servito a preparare l'incontro tra i presidenti di Usa e Russia, Joe Biden e Vladimir Putin, previsto tra alcune settimane ...