Betis-Barcellona, le formazioni ufficiali: Depay titolare (Di sabato 7 maggio 2022) Nella giornata 35 della Liga, che presenta alcune sfide di cartello come il derby di Madrid, spicca anche la sfida nelle zone alte della classifica tra Betis e Barcellona (di seguito le formazioni ufficiali). Gli andalusi hanno fatto il colpaccio nella sfida di andata e vogliono ripetersi anche questa sera. Soprattutto, vogliono continuare ad inseguire il sogno di un posto in Champions League. Attualmente i biancoverdi sono al quinto posto, distanti appena tre punti dalla quarta posizione e vengono da tre partite senza successi, avendo raccolto due pareggi e una sconfitta. Nel mezzo, però, è arrivata la vittoria della Coppa di Spagna battendo il Valencia ai rigori, riportando in bacheca un trofeo che mancava da 17 anni. In virtù del successo nella coppa nazionale, il Betis ha già la certezza di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 7 maggio 2022) Nella giornata 35 della Liga, che presenta alcune sfide di cartello come il derby di Madrid, spicca anche la sfida nelle zone alte della classifica tra(di seguito le). Gli andalusi hanno fatto il colpaccio nella sfida di andata e vogliono ripetersi anche questa sera. Soprattutto, vogliono continuare ad inseguire il sogno di un posto in Champions League. Attualmente i biancoverdi sono al quinto posto, distanti appena tre punti dalla quarta posizione e vengono da tre partite senza successi, avendo raccolto due pareggi e una sconfitta. Nel mezzo, però, è arrivata la vittoria della Coppa di Spagna battendo il Valencia ai rigori, riportando in bacheca un trofeo che mancava da 17 anni. In virtù del successo nella coppa nazionale, ilha già la certezza di ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @SportRepubblica: Liga, Jordi Alba piega il Betis al 94': Barcellona matematicamente in Champions - FInfodata : RT @apuntobracco: Tre note dalla serata di calcio internazionale. 1?? Il Porto ha vinto, meritatamente, la Liga NOS (1-0 in casa del Benfi… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Alba blinda la Champions del Barça al 94', che fatica con il Betis #liga #barcellona - zazoomblog : Liga: Athletic-Valencia finisce senza reti Celta e Cadice a valanga. Il Barcellona batte il Betis allo scadere -… - SportRepubblica : Liga, Jordi Alba piega il Betis al 94': Barcellona matematicamente in Champions -