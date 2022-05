Beach soccer | l’Italia cede alla Svizzera in amichevole Del Duca | “Dettagli da migliorare”

Leggi su sportface

(Di sabato 7 maggio 2022)delha ceduto il passoin, in quel di Tirrenia, attraverso il risultato di 5-3. Resa indolore per gli azzurri al Centro di Preparazione Olimpica, considerando lo straordinario valore effettivo della compagine elvetica e l’ininfluenza della sfida in questione per quanto concerne competizioni internazionali. Il commissario tecnico Del, infatti, non ha bacchettato i suoi ragazzi nel post-partita, ma anzi, ha analizzato lucidamente la loro prestazione: “Ho visto delle giocate di qualità. È neiche dobbiamo; in campo si è vista una differenza soprattutto di condizione e di esperienza. Abbiamo preso tre gol su dei falli commessi evitabilissimi. Sotto questo aspetto ...