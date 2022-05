Basta Fabian Ruiz: il Napoli sbanca Torino e ipoteca il terzo posto, Insigne sbaglia un rigore (Di sabato 7 maggio 2022) Colpo grosso del Napoli nella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto sul campo del Torino e ipotecato la terza posizione in classifica. Il Napoli ha meritato i tre punti, nel corso della partita ha fallito tante occasioni da gol, principalmente il calcio di rigore di Insigne. Il gol della vittoria è arrivato nel finale con la marcatura di Fabian Ruiz. Il Torino si affida a Brekalo e Balotti, il Napoli risponde con Osimhen, Mertens, Insigne e Lozano. La prima grande occasione si registra all’8?, colpo di testa di Belotti e Ospina si salva. Gli ospiti rispondono con Anguissa, al 22? Mertens sfiora l’incrocio. Al 38? occasione per Praet, ma il ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 7 maggio 2022) Colpo grosso delnella partita della 36esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto sul campo delto la terza posizione in classifica. Ilha meritato i tre punti, nel corso della partita ha fallito tante occasioni da gol, principalmente il calcio didi. Il gol della vittoria è arrivato nel finale con la marcatura di. Ilsi affida a Brekalo e Balotti, ilrisponde con Osimhen, Mertens,e Lozano. La prima grande occasione si registra all’8?, colpo di testa di Belotti e Ospina si salva. Gli ospiti rispondono con Anguissa, al 22? Mertens sfiora l’incrocio. Al 38? occasione per Praet, ma il ...

