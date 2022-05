Basket, Coach Trieste: “Ringrazio i tifosi, la città rende vivo questo sport” (Di sabato 7 maggio 2022) Franco Ciani, Coach di Trieste, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida con Treviso, nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A 2021/2022, l’ultima di regular season. “Il ritorno alla normalità, per quanto riguarda la presenza sugli spalti, è una notizia positiva e a cui tutti dovremo riabituarci. Per quanto concerne i nostri tifosi, colgo l’occasione per ringraziare i due drappelli della Curva Nord presenti a Brindisi e Casale Monferrato, dove hanno potuto lottare e soffrire assieme a noi nonostante poi non siamo riusciti a cogliere la vittoria. Averli avuti ci dà la sensazione di quanto la passione cestistica di questa città si stia risvegliando, sia viva” Poi ha concluso parlando della sfida di domani: “questo è l’ultimo appuntamento della stagione regolare, sperando ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Franco Ciani,di, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia della sfida con Treviso, nella gara valida per la 30esima giornata di Serie A 2021/2022, l’ultima di regular season. “Il ritorno alla normalità, per quanto riguarda la presenza sugli spalti, è una notizia positiva e a cui tutti dovremo riabituarci. Per quanto concerne i nostri, colgo l’occasione per ringraziare i due drappelli della Curva Nord presenti a Brindisi e Casale Monferrato, dove hanno potuto lottare e soffrire assieme a noi nonostante poi non siamo riusciti a cogliere la vittoria. Averli avuti ci dà la sensazione di quanto la passione cestistica di questasi stia risvegliando, sia viva” Poi ha concluso parlando della sfida di domani: “è l’ultimo appuntamento della stagione regolare, sperando ...

