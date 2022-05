Bari, San Nicola: arrivo dei pellegrini e corteo storico Festa patronale (Di sabato 7 maggio 2022) Da basilica di San Nicola: SABATO 7 MAGGIO 2022 arrivo DEI pellegrini – corteo storico 18.00 Processione con il Quadro del Santo. Santa Messa presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP. Imbarco del Quadro 20.30 Partenza del corteo storico 22.30 arrivo del corteo storico a San Nicola L'articolo Bari, San Nicola: arrivo dei pellegrini e corteo storico <small class="subtitle">Festa patronale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 7 maggio 2022) Da basilica di San: SABATO 7 MAGGIO 2022DEI18.00 Processione con il Quadro del Santo. Santa Messa presieduta dal Rettore della Basilica, fr. Giovanni DISTANTE OP. Imbarco del Quadro 20.30 Partenza del22.30dela SanL'articolo, Sandei proviene da Noi Notizie..

Advertising

annamariaferret : Bari in festa per San Nicola: è il giorno del corteo. Alle 20.30 il via alla rappresentazione storica - ledicoladelsud : Il grande giorno è finalmente arrivato. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, stasera torna il cort… - Fioren3Antonino : RT @corrmezzogiorno: #Bari «Rammendo» periferie, Renzo Piano sceglie il San Paolo di Bari - PugliaReporter : Bari si prepara al grande giorno - ecco i preparativi per la festa di San Nicola - VIDEO: - Ilmarchese15 : RT @barbarab1974: Covid, al San Paolo di Bari il primo reparto gestito solo da infermieri: cureranno gli asintomatici - la Repubblica??????????… -