Bari, festa patronale: il trasporto in mare del quadro di San Nicola ed il corteo storico Taranto: domani la processione in mare per San Cataldo (Di sabato 7 maggio 2022) L'immagine è tratta da norbaonline.it e si riferisce al trasporto in mare, da baia San Giorgio, del quadro di San Nicola. Stasera il corteo storico con circa settecento figuranti. Tantissimi fedeli nelle strade di Bari. La festa patronale è tornata in pieno, dopo i due anni di stop a causa del corona virus. domani, dalla messa all'alba alla processione in mare, altre manifestazioni religiose. domani processione in mare anche a Taranto per la festa patronale di San ...

