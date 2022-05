Bari: chef 38enne morto tre giorni dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni gravissime Vito Deliso non ce l'ha fatta (Di sabato 7 maggio 2022) Era stato ricoverato nel policlinico di Bari dopo l’incidente del 4 maggio in viale Europa, a bordo della sua moto. Coinvolta anche un’auto. Le sue condizioni erano gravissime e non ce l’ha fatta. È morto oggi Vito Deliso, chef in un rinomato ristorante barese. Dinamica e cause del sinistro al vaglio della polizia locale. Ne dà notizia Bari today. L'articolo Bari: chef 38enne morto tre giorni dopo l’incidente, era stato ricoverato in condizioni gravissime <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 7 maggio 2022) Eranel policlinico didel 4 maggio in viale Europa, a bordo della sua moto. Coinvolta anche un’auto. Le sueeranoe non ce l’ha. Èoggiin un rinomato ristorante barese. Dinamica e cause del sinistro al vaglio della polizia locale. Ne dà notiziatoday. L'articolotre, erain

