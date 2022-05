Barbara D’Urso, che party per i suoi 65 anni. Da Valeria Marini a Luxuria, Arisa, Malena e Boldi: sfilata di vip (Di sabato 7 maggio 2022) Valeria Marini, Massimo Boldi, Mietta, Fabio Rovazzi: al party per i 65 anni di Barbara D’Urso c’erano invitati stellari. “It’s Barbara’s bday baby” scritto fra tanti palloncini rossi, musica, torta gigante e show: nella location, con vista mozzafiato sul Duomo di Milano, c’era un allestimento ad hoc per la conduttrice Mediaset. E che il tema fosse i cuori non è una novità, vista la celebre frase che Barbarella pronuncia sempre durante i suoi programmi “Col cuore”. Tutto il party è stato documentato dalla stessa festeggiata in molte stories Instagram dove non sono passati inosservati i diversi volti dello spettacolo. Calze a rete, minigonna in pelliccia e tacco 12 firmato Laboutin: anche durante il suo ... Leggi su blog.libero (Di sabato 7 maggio 2022), Massimo, Mietta, Fabio Rovazzi: alper i 65dic’erano invitati stellari. “It’s’s bday baby” scritto fra tanti palloncini rossi, musica, torta gigante e show: nella location, con vista mozzafiato sul Duomo di Milano, c’era un allestimento ad hoc per la conduttrice Mediaset. E che il tema fosse i cuori non è una novità, vista la celebre frase che Barbarella pronuncia sempre durante iprogrammi “Col cuore”. Tutto ilè stato documentato dalla stessa festeggiata in molte stories Instagram dove non sono passati inosservati i diversi volti dello spettacolo. Calze a rete, minigonna in pelliccia e tacco 12 firmato Laboutin: anche durante il suo ...

