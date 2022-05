Baby K, la foto in accappatoio appena fuori dalla doccia | Incredibile (Di sabato 7 maggio 2022) I fan di Baby K sono rimasti senza parole davanti alla foto pazzesca: l’avete vista in accappatoio? La cantante ha spiazzato tutti, guardate. La celebre artista continua a far parlare di sè e questa volta il suo vasto pubblico è rimasto di stucco per un’immagine a dir poco Incredibile. Guardate di che cosa si tratta. L'articolo Baby K, la foto in accappatoio appena fuori dalla doccia Incredibile chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 7 maggio 2022) I fan diK sono rimasti senza parole davanti allapazzesca: l’avete vista in? La cantante ha spiazzato tutti, guardate. La celebre artista continua a far parlare di sè e questa volta il suo vasto pubblico è rimasto di stucco per un’immagine a dir poco. Guardate di che cosa si tratta. L'articoloK, lainchemusica.it.

Advertising

_blackang3l_ : RT @flowerfornam: davvero yoongi ha pensato che comprare torta, candeline, vino, giocattoli e un cappellino a punta per metterlo in testa a… - hyunisunshine : eccomi con un po di ritardo ma ecco le foto per il #ChildrensDay di me e hyun da piccoli ?? baby ale… - om_tatamic : RT @flowerfornam: davvero yoongi ha pensato che comprare torta, candeline, vino, giocattoli e un cappellino a punta per metterlo in testa a… - Naaaaaoooomiiii : RT @flowerfornam: davvero yoongi ha pensato che comprare torta, candeline, vino, giocattoli e un cappellino a punta per metterlo in testa a… - Benedet49737713 : RT @flowerfornam: davvero yoongi ha pensato che comprare torta, candeline, vino, giocattoli e un cappellino a punta per metterlo in testa a… -