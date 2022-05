Azpilicueta Barcellona | ci siamo | trovato l’accordo tra le due parti Le cifre

(Di sabato 7 maggio 2022)e ilsempre più vicini:tra le duesulledell’acquisto. TUTTI i dettagli Cesarè pronto a passare ala parametro zero al termine di questa stagione. Il difensore spagnolo, scrive AS, hacon i blaugrana per un biennale da 13 milioni di euro l’anno di ingaggio, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Ilha già l'accordo con Cesardel Chelsea . Lo racconta AS , secondo cui il difensore si trasferirà ai Blaugrana con un contratto da 13 milioni lordi per due anni. Il giocatore ...Secondo quanto riportato da Sport , Césare Marcos Alonso sarebbero, ora, pronti a lasciare il Chelsea . I due difensori spagnoli ... Entrambi vorrebbero andare al, e anche il ... Altro colpo a zero per il Barcellona: fatta per Azpilicueta. Al terzino biennale da 13 milioni l'anno Il Barcellona e Cesar Azpilicueta sembrerebbero pronti a convolare a nozze: spunta l'indiscrezione sulle cifre dell'accordo ...I due difensori, che piacerebbero al club spagnolo, avrebbero aspettato l'annuncio dei nuovi propietari per tornare a parlare della loro partenza ...