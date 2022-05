Azovstal | l' epica tempra di una fabbrica-mondo che ha già sconfitto lo Zar

Advertising

...come eravamo a cercare di capire quando sarebbero arrivati finalmente i "civili della". ... ci testimonierebbero di questo che è diventato il cuore pulsante dell'resistenziale ucraina. Ci ...Immaginate quei duemila uomini rinchiusi nelle acciaieriea Mariupol. Loro malgrado sono ... dato che sui loro corpi vuole costruire l'della Fort Alamo ucraina. E, addirittura, Biden, al ...Arrivare a lunedì senza aver conquistato Azovstal sarà già uno smacco per quelli che pensavano che la conquista dell'Ucraina fosse una passeggiata di salute in un Paese arrendevole, da fumarsi come ...Intervista a Lavrov: ci sarebbe voluta Oriana Fallaci, per far contenti tutti, forse. Ma, non essendoci Lei (che avrebbe fatto diventare l’intervista un confronto, una sfida) quel che doveva essere, e ...