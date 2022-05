Auto balneari - Il mare per nome - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 7 maggio 2022) Per noi italiani, maggio è il mese in cui riprende il turismo balneare. Bassa stagione, certo, ma quanto basta per godersi in costume sole e spiagge, per molti un toccasana per il buonumore. Ecco perché molte Casemobilistiche hanno dedicato i nomi delle proprie vetture ai luoghi di: parliamo di isole, città, oceani e molto altro. Luoghi incantevoli, associati adda tutti i giorni o di gran lusso, che abbiamo raccolto nella nostra galleria d'immagini. E se la vostra curiosità non si è ancora sopita, non dimenticate di dare un'occhiata alleispirate alle imbarcazioni e ai modelli anfibi.