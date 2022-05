Attenzione massima a questi alimenti: sono stati ritirati dai negozi | Mangiarli è pericolosissimo (Di sabato 7 maggio 2022) Sappiamo bene che non tutti gli alimenti sono uguali. Ma ce ne sono alcuni che sono veramente pericolosi, vediamo quali Da pochi giorni abbiamo potuto leggere una dichiarazione del Ministero della Salute in cui ha fatto sapere di essere costretta a ritirare degli alimenti prodotti da un’azienda molto importante. Una situazione scaturita dopo una notizia condivisa dalla Ferrero, che ha affermato che le sua cioccolata era contaminata da salmonella. Ed è per questo motivo che, immediati, sono stati i ritiri di questi prodotti. Nell’ultimo periodo la stessa sorte è toccata alle mandorle sgusciate, un prodotto che è stato immediatamente ritirato dal mercato in quanto il rischio che si correva era quelli di ingerire della frutta secca ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 7 maggio 2022) Sappiamo bene che non tutti gliuguali. Ma ce nealcuni cheveramente pericolosi, vediamo quali Da pochi giorni abbiamo potuto leggere una dichiarazione del Ministero della Salute in cui ha fatto sapere di essere costretta a ritirare degliprodotti da un’azienda molto importante. Una situazione scaturita dopo una notizia condivisa dalla Ferrero, che ha affermato che le sua cioccolata era contaminata da salmonella. Ed è per questo motivo che, immediati,i ritiri diprodotti. Nell’ultimo periodo la stessa sorte è toccata alle mandorle sgusciate, un prodotto che è stato immediatamente ritirato dal mercato in quanto il rischio che si correva era quelli di ingerire della frutta secca ...

marcocalonzi : Il problema della peste suina in Italia 'è un tema su cui mettiamo la massima attenzione, in sintonia chiaramente c… - fisco24_info : Peste suina, Costa: 'Pensare a piano selezione e abbattimento cinghiali': (Adnkronos) - Speranza: 'Massima attenzio… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: 'Con #vaccino aggiornato in autunno possibile estensione #booster'. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #peste #suina, il ministero della Salute. «Togliere sensibilmente la popolazione dei #cinghiali». Speranza: massima att… - Adnkronos : 'Con #vaccino aggiornato in autunno possibile estensione #booster'. -