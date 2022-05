Attacco russo nella regione di Donetsk | 2 morti e 9 feriti

Advertising

NathalieTocci : Nella #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa non parteciperò a un talkshow in cui è invitata una “giornalista” del m… - NicolaPorro : ??Intervista a #Lavrov, scoppia la polemica in Italia. L'attacco del #Pd: ma ora è pure vietato intervistare un mini… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno dieci persone sono rimaste ferite dopo che un attacco missilistico russo ha danneggiato un edifici… - Patty_Rose_L : RT @LVDA_Acid: “L'esercito russo ha distrutto una colonna di equipaggiamento militare consegnato all'Ucraina dagli Stati Uniti e dai paesi… - zagor70 : ITALIANO La polizia di Berlino ha avviato un'indagine su un programmato attacco terroristico contro giornalisti rus… -

Vittime civili sono state segnalate sia nella citta' di Bakhmut, dopo unmissilistico su una zona residenziale, sia nel Donetsk. Distrutto nella notte da un bombardamentoil Museo ...'Il nemicoha lanciato dei missili contro Karlovka contro un'infrastruttura. Stiamo chiarendo ..."Susplne" al momento non ci sono notizie in merito a potenziali vittime provocate dall'. '...“Nessuno è in grado di stabilire per quanto tempo ancora andrà avanti questa guerra. Sirene antiaereo a Kiev e in altre dieci regioni del Paese. Nella notte, intanto, un missile russo ha colpito un’in ...Era una nave con i sistemi più moderni che la Russia poteva mettere in gioco, ma evidentemente non sufficienti a difenderla da un missile sea-skimmer, un missile chiaramente molto insidioso, ma per le ...