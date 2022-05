Atp Madrid 2022, Alcaraz in finale e Djokovic ko: risultati (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Carlos Alcaraz in finale nel torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro). Lo spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del seeding, batte in rimonta il serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-7 (5-7), 7-5, 7-6 (7-5) dopo tre ore e 37 minuti di partita. Alcaraz affronterà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e 2 del tabellone e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 Atp e 4 del seeding. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Carlosinnel torneo Atp Masters 1000 di(terra, montepremi 6.744.165 euro). Lo spagnolo, numero 9 del mondo e 7 del seeding, batte in rimonta il serbo Novak, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-7 (5-7), 7-5, 7-6 (7-5) dopo tre ore e 37 minuti di partita.affronterà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e 2 del tabellone e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 Atp e 4 del seeding. Funweek.

