Atletico-Real Madrid, Simeone: “Pronti per derby con entusiasmo. Pasillo? Abbiamo rispetto per nostra gente” (Di sabato 7 maggio 2022) Il “Cholo” Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby Atletico Madrid-Real Madrid, in programma domani sera al Wanda Metropolitano. A quattro giornate dal termine della Liga, i Colchoneros sono in lotta per un posto Champions e sfidano i rivali Blancos, già campioni di Spagna e freschi di qualificazione alla finale di Champions League. A chi chiede di un possibile Pasillo de honor in onore delle Merengues e di Ancelotti, Simeone replica: “Abbiamo rispetto per il Real, per i suoi giocatori e il suo allenatore. Congratulazioni per la vittoria del campionato ma Abbiamo ancora più rispetto per la nostra gente.” ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Il “Cholo”ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del, in programma domani sera al Wanda Metropolitano. A quattro giornate dal termine della Liga, i Colchoneros sono in lotta per un posto Champions e sfidano i rivali Blancos, già campioni di Spagna e freschi di qualificazione alla finale di Champions League. A chi chiede di un possibilede honor in onore delle Merengues e di Ancelotti,replica: “per il, per i suoi giocatori e il suo allenatore. Congratulazioni per la vittoria del campionato maancora piùper la.” ...

